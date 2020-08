CD&V-voorzitter Joachim Coens: “Hoofd koel houden en onderhandelingen aan tafel voeren”

“Het was de laatste dagen bijzonder warm, maar het is toch belangrijk om het hoofd koel te houden en aan tafel verder te praten.” Daarvoor ijverde CD&V-voorzitter Joachim Coens vrijdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Hij deed dat een dag na de opmerkelijke gezamenlijke sortie van liberalen en groenen. Die twee politieke families toonden zich bezorgd over de plannen van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette.