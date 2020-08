Realityster Lauren Conrad lanceert eigen make-uplijn

Lauren Conrad, voornamelijk bekend van haar rol in ‘Laguna Beach’ en ‘The Hills’, brengt haar eigen make-uplijn uit. De Amerikaanse richtte gisteren het Instagramaccount ‘Lauren Conrad Beauty’ op en haar volgers zijn alvast laaiend enthousiast.

Op Instagram liet Conrad enkele van haar gloednieuwe producten zien. Nu al het populairste item uit de collectie is de vloeibare eyeliner, zowat het handelsmerk van Conrad. Ook een matte lippenstift, een lipgloss en highlighter passeerden de revue. De realityster benadrukt ook dat de lijn volledig veganistisch is en dat er uitsluitend milieuvriendelijke producten gebruikt werden.

“Een eigen make-uplijn hebben, stond al heel lang op mijn lijstje”, zegt de actrice in een interview met Cosmopolitan. “Je moet enkel de juiste partners vinden. In het verleden heb ik het proces al enkele malen stopgezet omdat de samenwerking niet 100 procent goed aanvulde.”

De make-uplijn bestaan momenteel uit vijf producten, waarmee je een volledige look kan creëren. Maar als het van Conrad afhangt, komen er in de toekomst nog enkele producten bij. “We zijn nog volop aan het testen want ik wil tevreden zijn met de resultaten op lange termijn. Er komt zeker nog wat bij.”