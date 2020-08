Lore Boonen wordt verliesconsulente: “Verdriet zal altijd in mij zitten”

Lore Van de Weyer (36), beter bekend als mevrouw Tom Boonen, wordt ‘perinataal verliesconsulente’. De mama van de tweeling Jacqueline en Valentine (5) moest in het verleden zelf twee miskramen verwerken en wil nu andere toekomstige ouders bijstaan in hun rouwproces. “Ik zal niet meehuilen, maar ik voel wel nog verdriet”, zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Concreet zal Lore ouders, die een kindje verloren hebben in de buik of bij de geboorte, professionele hulp aan bieden. “Ik zal hen helpen bij het rouwen”, zegt ze. “Ook zal ik hun middelen aanreiken om met hun verlies om te gaan.” En daarvoor moet je sterk zijn. “Ik ben er nu pas klaar voor om iets te doen met de dingen uit het verleden. Ik zal niet meehuilen met de ouders die ik begeleid maar het verdriet zit wel nog altijd in mij. Dat zal altijd zo zijn.”

Als alles goed verloopt, legt Lore op 10 juni haar examens af.