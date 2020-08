Wie aan de kust woont of werkt, krijgt voorrang op de trein

Als haar treinen vol zitten, zal de NMBS dit weekend onderscheid maken tussen ­toeristen en wie om ‘essentiële redenen’ naar de kust wil.

Nadat het goede weer vorig weekend te veel mensen naar de stranden van onder meer Blankenberge en Knokke gedreven had, stelden de kustburgemeesters alles in het werk om een herhaling van die drukte te voor­komen. Dinsdag werd zelfs ­besloten om het treinaanbod van de NMBS daartoe in te perken. De treinen die wel rijden, zullen bovendien voor niet meer dan 80 procent gevuld mogen zijn. Is die maximale bezetting bereikt, dan zal de NMBS reizigers kunnen weigeren. Of beter: dan zal de NMBS dagjestoeristen weigeren. “Mensen die wonen of werken in een van de gemeenten langs het traject, mogen altijd mee op de eerste trein”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Zij krijgen dus voorrang.

Pasje tonen

Als een al volledig bezette trein aankomt in, bijvoorbeeld, het station van Gent, zullen daar in theorie alleen mensen mogen afstappen. Het stationsper­soneel en de politie zullen nieuwe reizigers tegenhouden bij de toegang tot het perron. Omdat noch de NMBS, noch de politie juridisch bevoegd is om reizigers naar hun bestemming te vragen, is het de bedoeling dat reizigers die een ‘essentiële’ verplaatsing maken zich spontaan melden bij het stations­personeel.

De NMBS vraagt dat zij op dat moment ook kunnen bewijzen – “met hun identiteitskaart of een document van hun werk­gever” – dat zij geen dagjes­toerist zijn. Ook wie meerdere dagen naar zee gaat en dus een hotel gereserveerd heeft, krijgt voorrang op wie slechts één dag gaat. “We zullen niemand weigeren die absoluut op zijn bestemming moet zijn.”

Aan de beperking van het treinaanbod verbindt de NMBS, samen met de kustburgemeesters, een oproep om vooral “niet massaal naar de kust te trekken”. Het weekend van 15 augustus is daar traditioneel erg druk, al zouden de temperaturen ­zaterdag wel een duik nemen.