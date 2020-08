“Blankenberge heeft zijn onschuld verloren deze week. Hopelijk krijgen we ze ooit nog terug.” Dat zegt Daphné Dumery (N-VA), burgemeester van Blankenberge, in een interview met Het Laatste Nieuws bijna een week na de massale rellen in de badplaats.

Het viel op: er was de voorbije dagen veel minder volk in Blankenberge. “De toeristen zijn weggebleven, allicht uit schrik”, aldus Dumery. “Ons imago is besmeurd: strandgangers verwachten dat we 100 procent ...