23 asielzoekers testen positief op corona nadat één bewoner Antwerpen bezocht: centrum in quarantaine

In de provincie Luxemburg is het centrum voor asielzoekers in Manhay in quarantaine gegaan nadat 23 bewoners positief testten op Covid-19. Dat melden diverse media na berichtgeving van La Dernière Heure.

De besmettingen zouden terug te voeren zijn op een goedgekeurde uitstap van een bewoner. Die was enkele dagen voor de maatregelen eind juli door de Nationale Veiligheidsraad werden aangekondigd naar Antwerpen gegaan, verduidelijkt het Rode Kruis. Toen een verpleegster hoorde van de uitstap naar Antwerpen, waar het aantal besmettingen intussen fors was gestegen, vroeg ze aan de bewoner om zich te laten testen, hoewel die op dat moment geen symptomen vertoonde. De test bleek positief en ook 22 andere bewoners bleken besmet, aldus La Dernière Heure.

In totaal biedt het centrum van het Rode Kruis in Manhay momenteel onderdak aan 146 asielzoekers. Het voltallige personeel en alle bewoners werden of zullen worden getest. Het centrum is tot nader order in quarantaine geplaatst.