Eind volgende week allicht weer Veiligheidsraad

Hoogstwaarschijnlijk zullen politici en experts eind volgende week opnieuw samenzitten in een Nationale Veiligheidsraad. Dat vernam Het Laatste Nieuws naar eigen zeggen uit betrouwbare bron.

De laatste Veiligheidsraad dateert al van 27 juli. Toen werd beslist om de geplande versoepelingen voor augustus niet door te voeren. Ook werd het publiek op evenementen weer teruggeschroefd naar 100 mensen binnen en 200 mensen buiten, en werd onze bubbel van vijftien vrienden per week beperkt naar vijf per maand. Of er volgende week versoepelingen komen, valt af te wachten.