Van paus naar prins: Jonathan Pryce wordt prins Philip in ‘The crown’

Na twee seizoenen Matt Smith en twee seizoenen Tobias Menzies is het in seizoenen vijf en zes van The crown aan Jonathan Pryce om de rol van prins Philip op zich te nemen. Dat schrijft de Amerikaanse website Deadline. Eerder waren al Imelda Staunton (koningin Elizabeth II) en Lesley Manville (prinses Margaret) aangekondigd voor de prestigieuze reeks over de koningin van Groot-Brittannië.

Pryce speelde de vader van Elizabeth Swann (Keira Knightley) in Pirates of the Caribean, vertolkte de rol van High Sparrow in Game of thrones en speelde de slechterik in de Bond-film Tomorrow never dies. Voor zijn rol als kardinaal Bergoglio/paus Franciscus in The two popes kreeg hij een Oscarnominatie.

De opnames van het vijfde seizoen van The crown zijn uitgesteld naar 2021. Eerst komt het vierde seizoen met Olivia Colman en Tobias Menzies later dit jaar nog op Netflix.