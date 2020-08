De coronacrisis torpedeert de culturele sector en daardoor is ook Pukkelpop 2020 het haasje. Zodoende blijft de festivalwei in Kiewit komende week leeg en stil. PKP-organisator Chokri Mahassine (60) belicht zijn surreële zomer: “2020 is een zwaar verliesjaar, maar dat betekent niet dat we er volgend jaar niet gaan staan.”