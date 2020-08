De brandweer van Maasmechelen en Maaseik heeft donderdagavond urenlang gezocht naar een vermiste jongen van 19 jaar in een grindplas in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De jongen was met vrienden gaan zwemmen in de verlaten grindgroeve ‘t Greven. Op een gegeven ogenblik kwam hij niet meer boven. Rond middernacht had de zoekactie nog geen resultaat opgeleverd.