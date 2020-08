Met anderhalve maand vertraging heeft De Watergroep donderdagvoormiddag een ‘drukverhoger’ geplaatst op de waterleiding bij de splitsing van de Elsterweg en Rukkelingenweg in Millen. In de loop van volgende week wordt die aangesloten op het net. Vanaf dan zouden de kranen in het zuidwestelijke deel van Riemst niet meer droog mogen staan.