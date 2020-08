Hij staat zaterdag aan de start van zijn eerste Monument, maar elke wielervolger weet het al: Remco Evenepoel is/wordt een wereldtopper: vier koersen in 2020, vier zeges. Aan het commerciële merk Remco Evenepoel is wel nog werk. Een lokale Volvo-garage en zijn eigen kledinglijn bij ZEB. Meer niet. “Bewust. Al die cinema... Remco is nog een gamin van twintig jaar. Laat hem eerst proberen grote koersen te winnen”, zegt vader en manager Patrick Evenepoel.