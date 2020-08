Nafi Thiam is het kroonjuweel bij de vrouwen, maar wie is de beste atletiekbelg bij de mannen aan de wereldtop? Niet de Borlées, niet Jonathan Sacoor, maar wel Ben Broeders (25). Polsstokspringer, bijna apotheker, en bijna medaillewaardig op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Vrijdag springt hij tussen de absolute top in Monaco, zondag op het BK in Brussel. “Ooit over zes meter, voor minder gaan we niet.”