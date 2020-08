Volgende week, op 23 augustus, is het exact 25 jaar geleden dat An en Eefje in de handen vielen van Marc Dutroux. Enkele dagen eerder, op 19 augustus, verschijnt het boek Dossier Dutroux, de waarheid, het resultaat van de zoektocht naar de waarheid van Jean Lambrecks, vader van de vermoorde Eefje, zijn partner Els Schreurs en de voormalige rijkswachter Jean-Pierre Adam.