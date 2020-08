Hasselt - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus kruipt PXL-directeur Ben Lambrechts morgen weer als muzikant het podium op.

Hij doet dat met Blues Lee, de band die hij in 1996 zelf mee oprichtte. Ook de locatie is speciaal want het concert gaat door op Parklife XL. Dat is een coronaproof locatie die in samenwerking met het Hasseltse Café Café werd opgebouwd op de terreinen van hogeschool PXL. Ben Lambrechts speelt morgen dus een thuismatch.