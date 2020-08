Borgloon - Een expertencommissie is vandaag in de Haspengouwse boomgaarden de vorstschade gaan opmeten.

Door hagel en vorst in april en mei zijn peren en appels flink beschadigd. Fruittelers hebben in het schadedossier ook de zonnebrandschade van deze hittegolf laten opnemen, hoewel de hitte nog niet als ramp erkend is. Toch is het een ramp voor de appeloogst. Hele percelen zijn vernield. Zelfs om appelsap te maken, loont het dit jaar niet.