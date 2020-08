Peltse regisseur Michiel Thomas volgt kansarme jongeren tijdens avontuur in de Rocky Mountains

Pelt - Met de komst van smartphones en andere digitale hulpmiddelen komen steeds meer mensen terecht in een sociaal isolement. Ze komen minder buiten en zijn daardoor gevoeliger aan bepaalde mentale en fysieke problemen zoals bijvoorbeeld depressie en obesitas.

De Peltse filmmaker Michiel Thomas kaart dit probleem aan in zijn nieuwste documentairefilm That’s Wild. De Limburger verliet enkele jaren geleden onze provincie om in het Amerikaanse Los Angeles te gaan wonen en werken. Met succes. Want z’n eerste documentairefilm Game Face over homoseksualiteit in de sportwereld viel wereldwijd in de prijzen en werd zelfs gekocht door Netflix. Michiel Thomas staat ons te woord vanuit Florida, waar That’s Wild in première ging.