Ferrari van 67-jarige Maaseikenaar getakeld wegens geen inschrijving

Maaseik -

In de Heirweg in Maaseik is woensdagavond rond 21.15 uur een Ferrari getakeld. De auto had vooraan een nummerplaat en aan de achterzijde enkel een reproductie kentekenplaat. De Ferrari bleek niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd. De 67-jarige bestuurder kreeg een pv en zijn auto werd getakeld.