In de Brusselse gemeente Anderlecht is donderdagnamiddag een kind uit het kanaal gered. De jongen, ongeveer tien jaar oud, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd donderdagnamiddag omstreeks 16 uur verwittigd dat er in Anderlecht een jongen van een jaar of tien in het kanaal was terechtgekomen, ter hoogte van de Vaartdijk.

“We hebben onmiddellijk ...