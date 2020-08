Slechts 17 teams tekenen present in Dwars door het Hageland, passage aan basiliek van Scherpenheuvel geschrapt

Zaterdag vindt de vijfde editie van Darucell-Dwars door het Hageland (1.Pro) plaats. Drie ploegen hebben ondertussen afgezegd. Dat zijn bij de procontinentale teams het Amerikaanse Rally Cycling en het Franse Nippo Delko Provence. Ook de continentale Britse formatie Canyon-DHB zal niet naar Aarschot afzakken. Ter hoogte van de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem maakt de wedstrijd een lus. Zo wil men daar een eventuele toeloop van toeschouwers vermijden.

“In eerste instantie gaf Rally Cycling er de brui aan. Zij wilden de overstap vanuit Amerika niet meer maken. Daarna volgden nog Canyon-DHB en Nippo Delko Provence. In hun omkadering zitten nogal wat Roemenen en Portugezen. Indien zij naar België komen, moeten ze twee weken in quarantaine en dat zou het verdere verloop van hun wielerseizoen ondermijnen. Vandaar dat we zaterdag starten met slechts 17 in plaats van de eerder voorziene 20 teams”, verduidelijkt organisator Nick Nuyens.

Er is ook niet langer een passage aan de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. “Dit op verzoek van burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem. We maken daar een bewuste omleiding om daar geen volkstoeloop te hebben. Het is nog steeds vakantie en de basiliek is een toeristische trekpleister bij uitstek. Daar heb je sowieso altijd veel volk. De omleiding brengt met zich mee dat we in totaal aan 187 wedstrijdkilometers komen, iets meer dan voorzien”, besluit Nick Nuyens.