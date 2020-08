Piloot test positief in aanloop naar Zes Uren van Spa-Francorchamps

Gabriel Aubry, een 22-jarige Franse piloot die zaterdag zou deelnemen aan de Zes Uren van Spa-Francorchamps, heeft positief getest op het coronavirus. Hij heeft zichzelf intussen geïsoleerd. Dat hebben de organisatoren donderdag bekendgemaakt. In Spa-Francorchamps wordt het WK uithouding (WEC) dit weekend hervat.

“Gabriel Aubry, piloot van de wagen met nummer 37 van JOTA Sport, is bij een eerste test positief bevonden op COVID-19”, zo meldt de Internationale Automobielfederatie (FIA) in een persbericht. “De piloot, en al diegenen met wie hij contact heeft gehad, zoals het team Algarve Pro Racing waarvoor hij vorige week in Spa in de European Le Mans Series reed, zijn in quarantaine geplaatst in afwachting van de resultaten van een tweede test.” Er volgt meer informatie zodra die resultaten bekend zijn.