Novak Djokovic doet mee aan de US Open: “Geen makkelijke keuze, maar zin in competitie”

Nummer één van de wereld Novak Djokovic zal deelnemen aan de US Open, het grandslamtoernooi dat vanaf 31 augustus van start gaat op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York.

“Door alle obstakels en uitdagingen was het geen gemakkelijke beslissing, maar het vooruitzicht om opnieuw competitief te kunnen zijn maakt me erg enthousiast”, schrijft Djokovic.

Voorafgaand aan de US Open zal de 33-jarige Serviër ook deelnemen aan het Western & Southern Open, dat van 22 tot 28 augustus plaatsvindt in New York, en dus niet zoals gebruikelijk in Cincinnati. Djokovic voorziet op 15 augustus aan te komen in New York. Djokovic mikt op een 18e grandslamtitel, hij hoopt op een vierde eindzege op Flushing Meadows.

Met Djokovic kan de US Open een langverwachte grote naam aan de affiche toevoegen. Roger Federer (20 grandslamtitels, record) en Rafael Nadal (19 grandslamtitels) zullen er niet bij zijn op de US Open. Federer herstelt nog van een blessure. Titelhouder Nadal kondigde aan liever niet te reizen in de context van de coronacrisis, net als de Fransman Gaël Monfils, de Italiaan Fabio Fognini en de Zwitser Stan Wawrinka. David Goffin is wel van de partij.

Naar eigen zeggen heeft Djokovic in het verleden zijn beste tennis gespeeld in New York, maar hij erkent dat het “deze keer erg anders zal zijn, met alle protocols en veiligheidsmaatregelen” tegen het coronavirus.

Djokovic raakte eind juni besmet met het coronavirus tijdens een van de toernooien van de door hem georganiseerde Adria Tour. Ook onder meer de Bulgaar Grigor Dimitrov, de Kroaat Borna Coric en zijn landgenoot Viktor Troicki testten nadien positief, waardoor Djokovic in het oog van een storm kwam te staan.