Gele Van Aert verricht geweldig knechtenwerk in de Dauphiné, Roglic deelt nog maar eens een tik uit aan Bernal

Wout van Aert hield woord en reed de tweede etappe van de Dauphiné in dienst van zijn kopmannen, Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Met resultaat, want de Sloveen sloeg een dubbelslag met ritwinst en de eerste plek in het algemene klassement. Tot frustratie, alweer, van Egan Bernal.

Acht renners maakten de vlucht van de dag uit. Daarbij Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step), Bruno Armirail (Groupama - FDJ), Michael Schär (CCC Team), Geoffrey Soupe (Total Direct Energie), Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Fabien Doubey (Circus - Wanty - Gobert), Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) en Jasha Sütterlin (Team Sunweb).

Armirail en Schär hielden het het langste vol, maar onder impuls van een beresterke Wout van Aert en Team Jumbo-Visma werden ze op de slotklim gegrepen.

De gele leider reed kilometers op kop richting de Col de Porte, een klim buiten categorie van bijna 17km aan gemiddeld zes procent.

Team Ineos nam dan over, met zes man voor Egan Bernal. Vooral Michal Kwiatkowski was indrukwekkend terwijl Chris Froome op 4km van de top moest lossen. Net als Gertain Thomas toen Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) de debatten opende in de laatste twee kilometer. Bernal ging op een bepaald moment zelf, maar werd gecounterd. In de slotkilometer ging Roglic volle bak aan en Bernal moest passen. Alweer, net zoals in de Tour de l’Ain.

De ex-schansspringer snelde naar de dagzege en is de nieuwe geletruidrager. Thibaut Pinot was een goeie tweede op 8 seconden, voor Buchmann en Guillaume Martin. Bernal verloor 10 seconden in het gezelschap van onder anderen Nairo Quintana en Mikel Landa.

Na afloop kreeg de jonge Sepp Kuss complimenten van zijn kopman voor het zware werk bergop.

Uitslag:

1. Primoz Roglic in 3:39:40

2. Thibaut Pinot +8”

3. Emmanuel Buchmann z.t.

4. Guillaume Martin

5. Nairo Quintana +10”

Klassement:

1. Primoz Roglic in 9;17:12

2. Thibaut Pinot +12”

3. Emmanuel Buchmann +14”

4. Egan Bernal +16”

5. Guillaume Martin +18”