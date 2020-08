Siemen Voet gaat samenwonen met zijn Nina Derwael: “Ze is héél fanatiek”

Hij is jong, Belg, linksvoetig, centrale verdediger en heeft een wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers aan zijn zijde. Club-huurling Siemen Voet (20), ook gekend als Mister Nina Derwael, is klaar om bij KV Mechelen definitief uit de schaduw van zijn Nina te treden. “Als ze mij hier ziet spelen voor zo een geweldig publiek, dan gaat ze superfier zijn.”

Bonheiden is vanaf volgende week een bekend topsportkoppel rijker. Siemen Voet neemt dan zijn intrek in zijn nieuw appartement samen met zijn geliefde Nina Derwael. “Het zal de eerste keer zijn dat we ...