Het aantal corona-overlijdens in ons land is opnieuw fors gestegen. Maandag en dinsdag werden er respectievelijk 9 en 11 overlijdens geteld.

In de week van 3 tot 9 augustus testten dagelijks gemiddeld 601,4 Belgen positief op Covid-19. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van een week voordien. Die stijging is nu ook merkbaar in ...