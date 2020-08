Sopraan Astrid Stockman tipt fietscadeautjes voor vrouwen

We zagen sopraan Astrid Stockman elke avond aan de piano in Vive la vie van Karl Vannieuwkerke, en in september genieten we weer van haar muziek en zang in Vive le vélo. Astrid is zelf wielertoeriste, ze rijdt op een Trek-racefiets. Ze woont in Antwerpen en laat het daar zondag Moederdag zijn. Astrid maakte een lijstje met haar favoriete cadeautjes voor fietsende vrouwen. En … het mag ook Moederdag zijn buiten Antwerpen.