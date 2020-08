Opel heeft nu ook een hybride die aan het stopcontact kan worden opgeladen. De Grandland X Hybrid is een aantrekkelijk alternatief voor de volledig elektrische auto, maar niet voor iedereen. Guido Cloostermans

De Grandland X Hybrid is niet het eerste hybride voertuig van Opel. Enkele jaren geleden was er al de Ampera, een kloon van de Chevrolet Volt. De Ampera was een elektrische auto met een zogenoemde range ...