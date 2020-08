Zonhoven -

Donderdagnamiddag is een vrachtwagen tegen de vangrail beland na een kop-staartaanrijding op de E314 in Zonhoven. Een vrachtwagen was rond 13.15 uur ingereden op de voorligger. Een trucker is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er een tijdlang hinder in de richting van Maasmechelen. Een rijstrook werd afgesloten voor de takelwerken. Rond 15 uur was de snelweg weer vrij.