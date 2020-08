Genkse bende lokt mannen via datingsite om ze te bestelen: “Ik dacht dat ik zou sterven”

Genk -

Donderdag moesten enkele meerderjarige jongeren van een vijftienkoppige bende zich verantwoorden voor de correctionele Tongerse rechter voor een reeks gewelddadige overvallen in Genk. De bende, bestaande uit in totaal vijftien leden tussen 15 en 20 jaar oud, lokte mannelijke slachtoffers via een datingsite naar een verlaten parking om ze dan te bedreigen met vuurwapens. Ze riskeren celstraffen tot zeven jaar.