Wolf lost nog niet of hij met duo Dessers-Onuachu start

Donderdagmiddag blikte Genk-coach Hannes Wolf al vooruit op de eerste thuismatch van het seizoen. Zaterdag (16.30u) ontvangt Racing promovendus OH Leuven. Wolf had goed nieuws: Bongonda is na een negatieve test weer inzetbaar en ook alle spelers, die last hadden van kleinere kwaaltjes (Dessers, Onuachu, Lucumi, Ito, De Norre en Sierra), staan waarschijnlijk te zijner beschikking.