Tongeren / Oudsbergen -

In een verschroeiende hitte heeft het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen een torenvalk gered. Boven op de schouw van een huis in Tongeren zat de jonge vogel verstrikt in anti-duivenpinnen. Een incident dat enkel kon gebeuren omdat de poten van de valk met touwen gebonden waren. De illegaal gehouden vogel was dus ontsnapt bij zijn eigenaar. De torenvalk leeft in de hele provincie. Het is geen huisdier.