Hasselt -

Een Hasseltse van 25 moet haar Amerikaanse vriend al vijf maanden missen. Omdat het koppel niet getrouwd is, mogen de twee elkaar niet meer zien. Lisa Karol pleit voor een sweetheart visum, zoals bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland. Maar voorlopig is dat geen prioriteit in ons land, klinkt het bij de bevoegde instanties. Lisa en Mario nemen nu het zekere voor het onzekere en zetten een volgende stap.