Macramé, de perfecte update voor een zomers interieur

Raffia, schelpen, strepen en … macramé. Van zomers gesproken. Stoelen, kussens of hangers uit macramé zorgen in een wip voor een bohemien vakantiegevoel. Ben je er zelf ook dol op? Hier de leukste decoratie uit macramé voor in je zomerse interieur.

Wie een beetje handig is, kan zeker ook zelf creatief aan de slag met macramé. Haal wat garen in huis, zet je gezellig in de tuin en maak geheel zelf theelichthouders, muurhangers of kussenslopen. Het ideale tijdverdrijf voor een zomerse staycation.

