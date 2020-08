Binnenkort kan je jeans van Levi’s huren

Het Deense Ganni en Levi’s slaan de handen in elkaar en lanceren een kledinghuurplatform in Europa en de Verenigde Staten. Hier zal je exclusief drie kenmerkende jeansitems van Levi’s kunnen huren. Zo willen de beide merken hun steentje tot een duurzamere modewereld bijdragen.

Het Deense merk Ganni is bij ons nog nagenoeg onbekend, maar daar komt met de nieuwe samenwerking met Levi’s ongetwijfeld verandering in. De merken lanceren samen het kledinghuurplatform Ganni Repeat, waarop je exclusief drie items van Levi’s zal kunnen huren voor een periode van één tot drie weken.

Daarna stuur je het gehuurde kledingstuk gratis terug naar Ganni Repeat, die zelf instaat voor de reiniging ervan. Het kledingstuk zal professioneel gestoomd worden en tot 72 uur bewaard worden voor het naar de volgende huurder wordt uitgestuurd. Het gaat concreet om een button-down overhemd, een hemdjurk en één paar iconische 501 jeans.

Met Ganni Repeat is het merk niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar konden inwoners van Denemarken al hun favoriete ontwerpen van het label uitlenen, maar nu wordt dit ‘proefproject’ verder uitgebreid.” Werken met een iconisch merk als Levi’s is een droom die uitkomt’, vertelde creatief directeur Ditte Reffstrup van Ganni. ‘Jeans wordt na verloop van tijd enkel maar beter. De samenwerking draait om het delen van die liefde voor geweldige denim en het doorgeven ervan.” Wanneer dit project opgestart wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Ganni geeft aan dat dit zeer binnenkort van start zal gaan.