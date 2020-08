Stomdronken Riemstenaar (67) rijdt naar politie omdat hij niet tegen haag van buur mag plassen

Riemst -

Wankel op de benen heeft een Riemstenaar van 67 jaar woensdag bij de politie zijn beklag gemaakt over zijn lastige buurman. Die was boos omdat de Riemstenaar tegen zijn haag had geplast. “Waar moet ik dat anders doen?” verdedigt de Riemstenaar zich die stomdronken naar het politiekantoor was gereden. Zijn rijbewijs is hij nu alleszins kwijt.