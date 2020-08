Gemeentelijke evenementen afgelast tot en met 31 oktober 2020

Leopoldsburg -

De tweede coronagolf heeft zich veel eerder aangekondigd dan iedereen verwacht had. De Nationale Veiligheidsraad heeft dan ook nieuwe maatregelen getroffen om het virus opnieuw onder controle te krijgen. “Het is nu duidelijk dat we allemaal voorzichtig zullen moeten blijven, ook wanneer de cijfers (hopelijk snel) weer gaan dalen. Daarom heeft het college beslist om alle gemeentelijke evenementen en evenementen waarin de gemeente Leopoldsburg medeorganisator is, af te gelasten tot en met 31 oktober 2020”, meldt het gemeentebestuur.

Privé-evenementen

“Voor alle privé-organisaties zullen wij wel de aanvragen behandelen via het evenementenloket en eventueel toestemming verlenen. Daarbij zullen de opgelegde regels van de federale overheid gevolgd worden. Er zal ook rekening gehouden worden met het resultaat van het COVID Event Risk Model (CERM) van de Vlaamse Overheid.

Voor de rest verleent de gemeente geen administratieve of logistieke steun. Dat wil zeggen dat er geen geluidsvergunningen, tapmachtigingen, aangepaste verkeersreglementen,… opgemaakt zullen worden. Je zult ook geen gebruik kunnen maken van nadarhekken of andere materialen die normaal gezien door de gemeente ter beschikking gesteld worden. Er wordt daarbij geen verschil gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Ook dit geldt tot en met 31 oktober 2020.”