Meghan Markle en prins Harry verhuisd naar Santa Barbara

Prins Harry en Meghan Markle hebben Los Angeles ingeruild voor een rustiger bestaan in Santa Barbara. Ze kochten er hun eerste gezamenlijke woning en trokken ze er begin juli zelfs al in. Dat heeft de woordvoerder van het koppel in een persbericht bevestigd.

Na Canada en Los Angeles lijken prins Harry en Meghan Markle eindelijk hun definitieve woonplaats te hebben gevonden in Santa Barbara. Ook Oprah Winfrey en Ellen Degeneres hebben daar een woonst. Volgens entertainmentsite Page Six hebben deze bevriende sterren het koppel zelfs geadviseerd om naar deze rustige stad te verkassen, waar ze niet langer door paparazzi zullen worden geteisterd en Archie in alle rust zullen kunnen opvoeden.

Het koppel heeft in alle stilte begin juli hun woonplaats in Los Angeles verlaten. “De hertog en hertogin van Sussex hebben zich in hun familiewoning gevestigd en genieten sindsdien van hun privacy”, meldt de woordvoerder van het koppel in een persbericht. “Ze hopen dat hun privacy ook nu gerespecteerd zal worden, voor zowel hun buren als voor henzelf als familie.”

Aan luxe heeft het koppel in elk geval niet moeten inboeten, want hun nieuwe woonst telt in totaal negen slaapkamers en zestien badkamers. Daarbovenop kan het koppel zich vermaken in een theehuis, een spelletjeskamer, een homegym, een tennisveld … Volgens entertainmentsite TMZ zouden prins Harry en Meghan Markle zo’n tien miljoen dollar, of 8,5 miljoen euro, neergeteld hebben voor hun stulpje.