Aannemer Bruno Jackers verhuist naar Riemst

Bruno Jackers, het aannemersbedrijf van onder meer tuin-, inrit- en vijverwerken uit Rosmeer, heeft zopas een omgevingsvergunning aangevraagd om aan de Spaalderweg in Riemst een nieuwe loods met opslagruimte te bouwen. Op die manier verhuist het twintigjarige bedrijf naar het laatste vrije KMO-perceel in de bedrijvenzone Op ’t Reeck.

Aannemer Bruno Jackers is gekend voor de vakkundige aanleg van inritten, tuinpaden, afsluitingen en dergelijke. Samen met zijn echtgenote baat hij in de Kerkstraat in Rosmeer ook een tuin- en vijvercentrum ...