Achter gesloten deuren en zonder publiek - hoe kan het ook anders tegenwoordig - vinden zaterdag en zondag in het Koning Boudewijnstadion de Belgische atletiekkampioenschappen alle categorieën plaats. Limburgs grootste troef op het goud is de Genkse Rani Rosius, stilaan de nieuwe Belgische leading lady in wording op de sprintnummers.