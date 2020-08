PSG kruipt door het oog van de naald tegen Atalanta na sensationele ommekeer in blessuretijd van de Champions League

Het sprookje van Atalanta Bergamo is uit. De club uit een provinciestad met 120.000 inwoners mocht 89 minuten lang dromen van de halve finales van de Champions League. Maar Neymar Junior, met twee assists, trok de Parijzenaars in extremis over de streep. Op 18 augustus speelt PSG tegen Leipzig of Atlético Madrid voor een plaats in de finale.

De “Final Eight” in Lissabon, een onuitgegeven toernooi om de Champions League 2019-2020 af te werken, heeft meteen vuurwerk opgeleverd. Atalanta bleef 89 minuten overeind tegen de miljonairs van Paris Saint-Germain. Tot Neymar Junior, met assists voor Marquinhos en Choupo-Moting, de puntjes op de i plaatste.

In de eerste helft leek Neymar zich nog tot anti-held te kronen. De Braziliaan speelde weliswaar een dijk van een wedstrijd en was betrokken bij vijf loepzuivere kansen. Telkens deed hij alles goed, behalve de afwerking. Oog in oog met doelman Marco Sportiello mikte hij telkens (ver) naast. De ene keer dat hij binnen het kader mikte, op vrije trap, reageerde Sportiello attent.

Trainer Thomas Tuchel, zijn enkel ingepakt in een brace, en Kylian Mbappé, die na zijn enkelblessure nog geen negentig minuten aankon, vraten hun spreekwoordelijke kas op op de tribune. En de frustraties werden nog groter toen de Franse international Presnel Kimpembe onzorgvuldig verdedigde op Zapata en de Kroaat Mario Pasalic Keylor Navas kon verslaan voor de 1-0. Eerder had Navas al moeten reageren op kansen van Gomez en Hateboer.

Voor Castagne zit het Champions League-sprookje erop. Foto: AFP

Mbappé valt in

In de tweede helft gooide Tuchel Mbappé in de strijd om de gelijkmaker te maken. Het Franse wonderkind dreigde, tot drie keer toe, maar zijn schoten misten overtuiging en kracht om Sportiello aan het wankelen te brengen. Die andere topspits, Mauro Icardi, kwam amper in het stuk voor.

Het slot leek pijnlijk te worden voor PSG. Keylor Navas moest geblesseerd gewisseld worden. Alsof de Costa-Ricaan, ooit drie keer victorieus met Real Madrid in de Champions League, niet van dit elftal underachievers deel wil uitmaken. De uitschakeling zou blamerend zijn geweest. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport rekende uit dat Neymar op zijn eentje zo veel verdient als het Noord-Italiaanse team, dat werd aangewezen als een van de aanstokers van de coronacrisis. Tijdens de wedstrijd in Valencia zouden talloze mensen besmet zijn geraakt.

Maar net toen PSG wanhopig werd, en Rode Duivel Timothy Castagne was ingevallen bij de Italianen, keerde het lot. Marquinhos tikte twintig seconden voor de reguliere tijd de gelijkmaker binnen om verlengingen af te dwingen, in de toegevoegde tijd lukte de ingevallen Choupo-Moting nog de 1-2. Niet Atalanta, maar PSG speelt op 18 augustus de halve finale van de Champions League tegen de winnaar van het duel RB Leipzig-Atlético Madrid dat vanavond wordt gespeeld.