Neto Borges verlaat Genk en keert terug naar zijn thuisland Brazilië. Dat deelde de Limburgse club woensdag mee. De 23-jarige verdediger wordt verhuurd aan Vasco de Gama (Rio de Janeiro) voor één seizoen, met optie tot aankoop.

Neto Borges kwam in januari 2019 over van het Zweedse Hammarby IF, waar hij speelde sinds januari 2018. Hij heeft nog een contract tot 2022 in Genk, maar kon zich er nooit echt doorzetten.