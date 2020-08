Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Limburg neemt verder af. De mijngemeenten blijven het zwaarst getroffen, al dalen ook in Houthalen-Helchteren de cijfers fors.

In onze provincie kwamen er in de week van 2 tot 8 augustus 181 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er twee minder dan de week voordien. De epidemie krimpt dus verder in Limburg. Enkel in de mijngemeenten ...