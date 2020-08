“Deze overwinning doet me echt deugd”, verklaarde Elise Mertens (WTA-23) woensdag nadat ze zich in Praag via een 6-4, 6-2 zege tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-71) voor de kwartfinales plaatste.

Vorige week ging Mertens er in Palermo in het eerste toernooi na de coronastop al meteen in de eerste ronde uit. “Daar liep het helemaal niet zoals ik gehoopt had. Dit kon ik dus wel ...