Paardenplagers gaan vrijwilligerswerk doen in dierenopvangcentrum

Heusden-Zolder -

De jongeren die te zien waren in de TikTok-filmpjes op sociale media terwijl ze paarden aan het opjagen waren in een weide aan de Rode Kruisstraat in Heusden-Zolder, gaan vrijwilligerswerk doen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Dat bevestigt schepen voor Dierenwelzijn Yasin Gül (Onafhankelijk).