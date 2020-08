Zomerstorm raast recht over appelplantage: tientallen rijen boompjes tegen de vlakte

De zomerse storm heeft dinsdag enorm veel schade veroorzaakt in een Truiense appelplantage. Mogelijk gaat het om een valwind: in een rechte strook ging een tiental rijen boompjes tegen de vlakte. “Ongelooflijk, andere plantages in de buurt liepen amper schade op”, zegt eigenaar Raf Champagne.

De schade in de plantage in de Tramstraat is bijna niet te geloven. “Mijn plantage is 5 hectare groot, 2 hectare ging tegen de vlakte”, vertelt eigenaar Raf Champagne, die de schade woensdagmorgen vaststelde ...