Te dronken voor alcoholtest in Diest

Diest -

Dinsdagnamiddag liep bij de politie de melding binnen dat een dronken man met zijn auto vertrokken was aan het station. De politie trof in de Lazarijstraat een rokend voertuig aan met de 56-jarige man uit Diest aan het stuur. Blijkbaar was de versnellingsbak van de wagen verbrand zodat de bestuurder niet meer verder kon rijden. De man had zo diep in het glas gekeken dat hij geen ademtest kon afleggen. Na het afnemen van een bloedstaal is de man ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Het parket van Leuven heeft zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.