Antonio Cairoli wint GP van Riga MXGP, Clement Desalle zesde

Antonio Cairoli (KTM) heeft vanmiddag de Grote Prijs MXGP van Riga, de vierde manche in het WK motorcross, op zijn naam geschreven. Op het circuit van Kegums ging de Italiaan de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) en de Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) vooraf.

Na zijn zege in de eerste reeks finishte Cairoli als vierde in de tweede reeks, die gewonnen werd door de Litouwer Arminas Jasikonis (Husqvarna). Herlings kwam in het slot van de tweede reeks ten val, toen hij op kop reed. De Nederlander moest uiteindelijk, net als in de eerste reeks tevreden zijn met de derde stek. Seewer behaalde woensdag een vierde en een tweede plaats. Negenvoudig wereldkampioen Cairoli behaalde de 90e GP-zege uit zijn carrière.

Clément Desalle (Yamaha) was de beste Belg op de zesde plaats, dat was ook zijn resultaat in beide reeksen. Jeremy Van Hoorebeek (Honda) werd negende (na een vijfde en een 14e plaats).

In de WK-stand blijft Herlings de leider met 170 punten. De Sloveen Tim Gajser (Honda), woensdag pas 13e in de GP, volgt met 142 punten. Cairoli is derde met 129 punten. Desalle (Yamaha) staat op de zevende plaats met 110 punten. Van Horebeek is tiende met 73 punten.

Eerder op de dag triomfeerde Jago Geerts (Yamaha) in de MX2-categorie. De 20-jarige Antwerpenaar won beide reeksen. Hij nadert zo in de WK-stand tot op acht punten van de Franse koploper Tom Vialle (KTM).

Kegums ontving met de GP van Riga de vierde WK-manche. Afgelopen zondag ging daar ook de GP van Letland door. Dat was de eerste wedstrijd na een onderbreking van vijf maanden omwille van de coronacrisis. En de motorcrossers verlaten Letland nog niet, zondag staat de GP van Kegums op het programma. (belga)