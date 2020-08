Elise Mertens (WTA-23) heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (gravel/202.250 dollar). De Limburgse versloeg woensdag in de tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-71). In 1 uur en 43 minuten werd het 6-4 en 6-2.