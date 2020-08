Er staat opnieuw geen maat op Wout van Aert in Dauphiné: “Die gele trein, dat werkt zo motiverend”

De eerste etappe van het Critérium du Dauphiné is gewonnen door, jawel hoor, Wout van Aert. De winnaar van Strade Bianche en Milaan-Sanremo won overtuigend de openingsetappe van de Dauphiné. Wat een week voor de Kempenaar, wat een week voor Jumbo-Visma. Waar stopt dit? Daryl Impey en Egan Bernal tekenden voor plaatsen twee en drie. Met zowat de ganse wereldtop aan de start en slechts vijf etappes - met vijf aankomsten bergop - was het al snel duidelijk dat er geen cadeaus zouden worden uitgedeeld. Bovendien stond vandaag de langste etappe van de vijf op het programma: 218 kilometer doorheen het Centraal Massief.

Vijf renners trokken zich daar niets van aan. Daarbij ook twee landgenoten: Quinten Hermans en Brent Van Moer. Veldrijder Hermans had duidelijk zijn zinnen op de bergtrui gezet en sprokkelde dan ook gretig puntjes. Tot het in een afdaling fout liep. Van Moer ging onderuit, Hermans dook over de Lotto-renner heen. Gevolg: twee Belgische opgevers. Vreemd genoeg had nog een andere vluchtgezel, spurter Nicolo Bonifazio, eerder ook al de wedstrijd verlaten. Bleven over: Michaël Schär en Tom-Jelte Slagter.

CCC-renner Schär was duidelijk de sterkste vooraan maar meer dan drieduizend hoogtemeters waren ook voor hem er te veel aan. De Fransman Quinten Pacher was de eerste die de kloof dichtte maar ook hij ging, vreemd genoeg, onderuit. Remi Cavagna en Sören Kragh Andersen waren uiteindelijk de laatsten die voor het almaar uitdunnende peloton uitreden maar op twaalf kilometer van de finish viel alles te herdoen.

De loodzware finale werd opnieuw een krachtmeting tussen Jumbo-Visma en Team Ineos. En net als in de Tour de l’Ain was het eerste Ineos dat het tempo bepaalde maar de geel-zwarte troepen van Jumbo-Visma namen gezwind over.

De loodzware finish naar Saint-Christo-en-Jarez was spek naar de bek van heel wat renners, Valverde en Alaphilippe voorop. De finish lag aan het eind van een klim van meer dan drie kilometer lange klim aan meer dan vijf procent. Steil? Neen! Wel te steil voor Chris Froome die het peloton liet rijden. De eerste aanval kwam van Uran, de reactie van Roglic, Quintana en Bardet. Jumbo-Visma bleef controleren, ook de aanval van Benoot werd beantwoord. En plots was daar weer Wout van Aert. Zou het? Jawel hoor!

“Blijkbaar heb ik goede benen”, reageerde Van Aert. “Ik kwam dinsdagavond vermoeid in het ploeghotel aan maar het team zag in deze rit mogelijkheden voor mij. Als je dan wordt geholpen door alle kopmannen, dan kan je alleen maar gemotiveerd zij. We passeerden eerder al de finish en ik gaf de jongens te kennen dat ik erin geloofde. Die gele trein voor mij, dat werkt zo motiverend. Roglic, Kruijswijk, Dumoulin… Allemaal deden ze hun job. Dit is een ploegzege. En nu voor het eerst een gele trui. Dit lijkt op die van de Tour, misschien is dit wel een opstapje richting Tour (grijnst).”

Uitslag en klassement:

1. Wout VAN AERT

2. Daryl Impey (Z-Afr)

3. Egan Bernal (Col)

4. Alejancro Valverde (Spa)

5. Tadej Pogacar (Slo)

6. Alexey Lutsenko (Kaz)

7. Sergio Higuita (Col)

8. Benoit Cosnefroy (Fra)

9. Primoz Roglic (Slo)

10. Guillaume Martin (Fra)