Gouverneur Berx past Antwerpse maatregelen aan: horeca profiteert van nieuwe nachtklok

Horecazaken, maar ook feestzalen, speelhallen en de prostituees in het Antwerps Schipperskwartier kunnen weer tot 1 uur ’s nachts openblijven. Dat deelt Antwerps gouverneur Cathy Berx woensdag mee. Na de hittegolf wordt er echter ook weer een vorm van avondklok geïntroduceerd. Tussen 01u30 en 5u zullen niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. De nieuwe maatregelen gelden tot eind augustus.

Alleen wie een essentiële verplaatsing, een niet-uitstelbare verplaatsing om medische redenen, een verplaatsing van of naar het werk of een verplaatsing van of naar een vakantieplek maakt, mag zich de ...